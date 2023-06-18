Kuntz'dan Arda Güler ve Barış Alper açıklaması

EURO 2024 Elemesi'nde Galler ile oynanacak maç öncesi konuşan A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı;

"Seyahattan sonra önemli olan iyi bir rejenerasyon yapmaktı. Galler, forvetini kaybettiği için daha güçsüz durumda ama maç daha basit değil."

"Letonya karşısında eksik olan şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Buna yönelik hazırlıklar yaptık. Galler'i fazlasıyla analiz ettik, özelliklerinin farkındayız. Hangi oyuncuları oynatacağımızı ve kendi oyuncularımızın özelliklerine yoğunlaşmamız daha mantıklı olur."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

"Arda Güler'in Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. İstediklerimizi yaptı. Önümüzdeki rakip, daha farklı. Taktiksel olarak farklı bir anlayışta olabiliriz"

"Savunmada rakibi nasıl karşılayacağımızı, savunma hattımızı nasıl belirleyeceğimiz üzerine düşünüyor, çalışıyoruz. Fakat aynı zamanda rakibi nası zorlarız, bu kısma da çalışıyoruz. Çünkü, önceliğimiz bu konuda başarılı olmak."

''BARIŞ ALPER'DEKİ PARILTIYI GÖRDÜM''

"Biliyorsunuz, maç öncesi ilk 11'le ilgili bilgi vermiyorum. Çünkü, ilk 11'imi daima önce takımıma açıklarım. Barış Alper'i kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ben ondaki pırıltıyı gördüm. Ben onun kalitesinin iyi olduğunu biliyorum. Faydalanmak da istiyorum."