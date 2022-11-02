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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz Beşiktaş'ın golcüsünü takibe aldı

Beşiktaş'ın yıldızı gol attıkça Kuntz'un radarına girdi...

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:54
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Kuntz'dan Tosun Paşa'ya yakın takip. Cenk Tosun adım adım Milli Takıma

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz Beşiktaş'ın golcüsünü takibe aldı
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Siyah beyazlıların Ümraniyespor'u 5-2 yendiği maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Cenk Tosun, A Milli Takım'a dönmeye hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Stefan Kuntz, deneyimli golcüyü yakından takip ediyor.

Alman teknik adamın, Cenk Tosun'u 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

A Milli Takım formasıyla 45 maça çıkan 31 yaşındaki Cenk'in 18 golü bulunuyor.

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