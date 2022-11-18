Dünya Şampiyonu olan takımlar hep yerli hocalarla zirveye çıktı. Kuntz'u hala işbaşında tutan yabancı hayranı TFF'ye duyurulur

A Milli Takımımız'ın başında Stefan Kuntz var. Bir Alman.
Neden yerli hoca değil de yabancı hoca?
Herhalde TFF'de yabancı hayranlığı var da ondan. Oysa milli takımlar hep yerli hocalarla başarılı olmuş.
İşte Dünya Kupası tarihi. Şampiyon takımların hocaları hep kendi ülkelerinden.
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
1930 Uruguay Alberto Suppici
1934 İtalya Vittorio Pozzo
1938 İtalya Vittorio Pozzo
1950 Uruguay Juan Lopez Fontana
1954 Batı Almanya Josef Herberger
1958 Brezilya Vicente Italo Feola
1962 Brezilya Aymore Moreira
1966 İngiltere Alf Ramsey
1970 Brezilya Mario Zagallo
1974 Batı Almanya Helmut Schön
1978 Arjantin Cesar Luis Menotti
1982 İtalya Enzo Bearzot
1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo
1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer
1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira
1998 Fransa Aime Jacquet
2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari
2006 İtalya Marcello Lippi
2010 İspanya Vicente del Bosque
2014 Almanya Joachim Löw
2018 Fransa Didier Deschamps
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