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Dünya Şampiyonu olan takımlar hep yerli hocalarla zirveye çıktı. Kuntz'u hala işbaşında tutan yabancı hayranı TFF'ye duyurulur

Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan takımların hep yerli hocalarla zirveyi görmesi dikkatleri çekti.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:03
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Kuntz'u hala işbaşında tutan yabancı hayranı TFF'ye duyurulur. Dünya Şampiyonu olan takımlar hep yerli hocalarla zirveye çıktı

Dünya Şampiyonu olan takımlar hep yerli hocalarla zirveye çıktı. Kuntz'u hala işbaşında tutan yabancı hayranı TFF'ye duyurulur
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A Milli Takımımız'ın başında Stefan Kuntz var. Bir Alman.
Neden yerli hoca değil de yabancı hoca?
Herhalde TFF'de yabancı hayranlığı var da ondan. Oysa milli takımlar hep yerli hocalarla başarılı olmuş.

İşte Dünya Kupası tarihi. Şampiyon takımların hocaları hep kendi ülkelerinden.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

1930 Uruguay Alberto Suppici

1934 İtalya Vittorio Pozzo

1938 İtalya Vittorio Pozzo

1950 Uruguay Juan Lopez Fontana

1954 Batı Almanya Josef Herberger

1958 Brezilya Vicente Italo Feola

1962 Brezilya Aymore Moreira

1966 İngiltere Alf Ramsey

1970 Brezilya Mario Zagallo

1974 Batı Almanya Helmut Schön

1978 Arjantin Cesar Luis Menotti

1982 İtalya Enzo Bearzot

1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo

1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer

1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira

1998 Fransa Aime Jacquet

2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari

2006 İtalya Marcello Lippi

2010 İspanya Vicente del Bosque

2014 Almanya Joachim Löw

2018 Fransa Didier Deschamps

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