Kuntz'un geleceği Galler maçına bağlı. TFF'nin planı ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımı, kritik Letonya ve Galler maçları öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Riva'da yapılan akşam idmanında takım taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Kuntz, oyuncularına skor odaklı bir çalışma yaptırırken takımın son derece istekli oldukları gözlendi.



GÖREVİNE SON VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre; Ay-Yıldızlı ekibimizin Letonya ve Galler ile oynayacağı 2 maç, koltuğu sallanan sallanan Stefan Kuntz'un kaderini belirleyecek. İki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar'da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz'un nihai görevine son verilecek.



KREDİSİ AZALMIŞ DURUMDA

Katıldığı televizyon programında Kuntz'un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrılık iddialarına karşın, "Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli" vurgusunda bulunmuştu. Kamuoyundaki yerli teknik adam baskısı da Kuntz'un kredisini hayli azaltmış durumda yer alıyor. Geçen sene Portekiz'e kaybedilen maç sonrası Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidemeyişi üzerine Stefan Kuntz, eleştiri oklarını üzerine çekmişti.