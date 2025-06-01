Kupa canavarı PSG: Dördünü kazandı, ikisi yolda...

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter'le karşı karşıya gelen Paris Saint Germain (PSG), 5-0'lık ezici bir galibiyetle tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG böylece bu sezonki dördüncü kupasını kaldırarak mücadele ettiği bütün kulvarlarda mutlu sona ulaştı.

Sezona süper yıldızı Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e uğurlayarak başlayan Fransız ekibi, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia, Benfica'dan Joao Neves ve Rennes'den Desire Doue gibi genç yıldızları kadrosuna katarak başlamıştı.

Fransa Süper Kupası'nda Monaco'yu tek golle yenen PSG, sezonun ilk kupasını bu yılın ocak ayında kazandı. Ligue 1'de 34 maç sonunda Paris ekibi 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederken 84 puan topladı. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan PSG, bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürdü.

Fransa Kupası finalinde ise Reims'i 3-0 yenen PSG, 2024/25 sezonunda üçüncü şampiyonluk sevincini yaşadı. Şampiyonlar Ligi finalinde farklı kazanan Paris temsilcisi, dördüncü kupasını kazanarak tarihi bir sezona imza attı.

İKİ KUPA DAHA YOLDA

PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da şampiyonluk mücadelesi verecek ve 2025'teki beşinci kupası için sahaya çıkacak.

Fransız ekibi UEFA Süper Kupa'da ise Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham'la karşılaşacak.

Paris Saint Germain, Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa'da şampiyon olması halinde 2025'i 6 kupayla tamamlayacak.