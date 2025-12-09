Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. hafta programını açıkladı.

17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakaların gün ve saatleri belli oldu.

Buna göre, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

17 Aralık Çarşamba

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK

20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir

23 Aralık Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

17.30 Konyaspor - Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol

15.30 Boluspor - Fethiyespor

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

20.30 Samsunspor - Eyüpspor