Kupa finalinin 11'leri belli oldu. F. Bahçe mi Başakşehir mi?

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk 11'leri açıklandı.

Kupa finalinin 11'leri belli oldu. F. Bahçe mi Başakşehir mi?

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Keny, Figueired

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