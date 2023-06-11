Kupa finalinin 11'leri belli oldu. F. Bahçe mi Başakşehir mi?

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Keny, Figueired
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ilk 11'leri açıklandı.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Keny, Figueired