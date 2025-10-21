Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank karşı karşıya geldi.

Setlerde 25-21, 27-25 ve 25-23'lük üstünlük kuran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, maçı 3-0 kazandı.

Grupta RAMS Global Cizre Belediyespor'un kupadan çekilmesiyle İstanbul ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı.

1. Grup maçında Spor Toto, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Spor Toto üç seti de 25-23'lük skorla kazandı. Grupta oynadığı ikinci maçını da kazanan Spor Toto, çeyrek finale yükseldi.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi. İstanbul temsilcisi setleri 27-25, 25-12, 25-22 üstünlükle tamamladı.

Gruptaki iki maçından da galip ayrılan İstanbul Gençlikspor, adını çeyrek finale yazdırdı.