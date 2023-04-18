Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. (AA)

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Setler: 21-25, 18-25, 12-25

Süre: 81 dakika (27, 30, 24)

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