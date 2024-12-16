Kupa zirvesinde neler konuşuldu neler

Türkiye Kupası bir türlü rayına oturmadı.

Raylarda sıkıntı yok aslında.

Sorun tren vagonlarını raylara yerleştiremeyenlerde.

Yani FEDERASYONDA.

Önce alt liglerden tepki yükseldi. 1461 Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu kadayıfı fırına verdi!

“Kupa bu statüsü ile gitmez. Aldığımızdan fazlasını ödüyoruz. Deplasman giderleri yüksek" diye verip veriştirdi.

Kupada tur tur atlayan takımlar; 2. turda 200, üçüncü turda ise 400 bin lira alıyorlar.

Öyle ki, kupayı kazanan 1.5 milyon dolar ödül alıyor.

Hepsi bu.

Astarı yüzünden pahalı.

Tepki gösteren kulüpler haksız değiller.

Futbolun özü üç kelime: para, para, para.

Her kulüp konuştu ikisi icraat yaptı.

Fırına sürülen kadayıfa şerbet verdi(!)

Önce Kasımpaşa ardından da Fenerbahçe kupadan çekildiğini açıkladı.

Yayıncı kuruluş rest çekti.

TFF sıkıntıya düştü.

Ortalık yine karıştı.

Mübarek hep bir aksiyon var.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulüp başkan ve yetkililerini toplantıya davet etti.

Adres: RİVA.

İkisi de katıldı. Kasımpaşa tarafı gerekçesini ortaya koydu: Seyahat giderleri… Oyunculara verilen maç başı ve primler var. Hiç birinin karşılığı yok. Kupaya değil, verilen paraya karşıyız. Aldığımızın en az iki üç katını harcıyoruz. Bunu karşılayacak bütçemiz yok…

Hacıosmanoğlu, hak verdi. “Kurulları toplayıp olumsuzluğu bu turdan itibaren ortadan kaldıracağım. Elbette kulüplerin haklı çıkışına çözüm bulacağız. Söz. Kupaya devam edin bana güvenin..” dedi.

Kasımpaşa; başkanın sözüne istinaden, DEVAM kararı aldığını önce şifahen ardından resmi yazı ile iletti.

Koç, Mourinho’ya pas attı…

Ali koç ise olayı farklı yerlere çekti. Top çevirip durdu. Kendini naza çekti.

Şöyle ki, “Hocamız yoğun maç trafiği sonrası sıkıntılarını iletti. Ligdeki yaşanan hakem hataları arkasındaki yapıya tepki amaçlı olarak, yönetim ve kulübün diğer kurulları ve üyelerden talep geldiği için böyle karar aldım. Ayrıca kupanın cazibesi yok. Üste para verip maç oynuyoruz. Böyle uygulama hiç bir yerde yapılmıyor. Futbolun doğasına aykırı.” şeklinde gerekçeleri sıraladı.

Hacıosmanoğlu, Koç’a da devam etmelerini söyledi. Başkan, “Federasyon içindeki eksikleri, hataları gidermek için buradayız. Niyetimiz bu. Kulüpler için görev yapıyoruz. Kulüpsüz federasyon yok hükmündedir. Bahsettiğiniz tüm konular için gereken neyse o yapılır ve yapılacak. Hiç kuşkunuz olmasın.” karşılığını verdi.

Koç teşekkür edip, kulübün organları ve genel kuruldan bu yönde talepte bulunacağını ifade etti..

Net cevap vermeyip işi zamana yaydı.

Koç, uzatsa da, kupaya dönüş yapacak. Bunun karşılığını alacak.

Riva‘da yaşanan zirve ilk. İşin iyice cılkı çıktı. Halı saha maçlarına döndü. Kupa statüsü için, Avrupa’nın 5 büyük ligi (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa) ortada. İyice incelenip ona göre yeni kimlik kazanmalı.

Aksi taktirde bu düzen yürümez. Seneye kupaya kimse girmez.

Yandı kazın ayağı ters çevir olur.

Kaz aklımıza geldi ya. En iyisi Kars’a gitmek. Yine bana yol gözüktü. Bekle bakalım serhat şehrimiz Kars..

Sarıkamış, Kağızman, Digor, Akyaka, Arpaçay, Selim, Susuz..