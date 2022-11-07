Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları şu hakemler yönetecek:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: Alper Akarsu
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor: İlker Yasin Avcı
15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: Emre Kargın
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın
9 Kasım Çarşamba:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: Ayberk Demirbaş
13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: Yiğit Arslan
13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor: Burak Pakkan
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş
14.00 Altınordu-Bodrumspor: Ozan Ergün
14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş
14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz
14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: Lütfullah Aslan
15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor: Turgut Doman
10 Kasım Perşembe:
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32: Süleyman Bahadır
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928: Gürcan Hasova
15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: Burak Olcar
17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: Burak Şeker
21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor: Yasin Kol
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