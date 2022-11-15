Denizlispor 5-0 mağlup sayıldı. PFDK açıkladı

Türkiye Kupası’nda cezalı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Denizlispor hakkındaki karar da açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.11.2022 tarih ve 23 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 10.11.2022 tarihinde Denizli Atatürk Stadında oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-ŞANLIURFASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-5) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu EMRE FURTANA'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-a maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi HİKMET OLGUN'un, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübünün, 09.11.2022 tarihinde Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanan BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportif ekipmanlarında bulunan reklam alanlarında birden fazla reklam bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ANKARASPOR Kulübü sporcusu DOĞUKAN EFE'nin, 09.11.20222 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-ANKARASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 10.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BUCASPOR 1928 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BUCASPOR 1928 Kulübünün, 10.11.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BUCASPOR 1928 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 08.11.2022 tarihinde Eryaman Stadyumunda oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.