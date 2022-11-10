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Karagümrük Kırşehirspor maçında 4 gol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük, Kırşehir Futbol'u 3-1 yendi

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:25
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Kupada Karagümrük Kırşehir'i eledi

Karagümrük Kırşehirspor maçında 4 gol
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Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Futbol'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

32. dakikada ev sahibi ekip VavaCars Fatih Karagümrük'ü öne geçiren gol geldi. Sağ kanatta topla buluşan Colley'in ortaladığı topa ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

56. dakikada Kırşehir Futbol penaltı kazandı. Ceza sahası içiresine atılan hava topuna penaltı noktasında yükselen Ahmet Üner, defans oyuncusu tarafından düşürüldü ve hakem penaltı karar verdi.

57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Savaş Yorulmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

73. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Burak Kapacak'ın sağ açıktan ortasında topu ayağıyla yumuşatan Salih Dursun, rakibin üstünden aşırarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ ayak dışıyla vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

87. dakikada bu kez VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borini, Ahmet Üner tarafından düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi.

88. dakikada farkı ikiye çıkaran gol geldi. Borini'nin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5. tura yükselen takım oldu.

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