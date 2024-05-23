Beşiktaş küllerinden doğdu. Kupayı söktü aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş küllerinden doğdu. Kupayı söktü aldı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde geriden gelen Beşiktaş Trabzonspor'u karşısında 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar geriden gelerek rakibini 3-2 mağlup etti.

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Beşiktaş’a kupayı golleri 45+3’te Penaltıdan Rashica, 54’te Salih Uçan ve 90+4’te Musrati kaydetti.

Trabzonspor’un golleri ise 13. Dakikada Onuachu ve 89. Dakikada Pepe kaydetti.

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Bu sonuç ile birlikte siyah-beyazlılar 62.si düzenlenen Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

Beşiktaş bu kupayı daha önce 10 kez kazanmayı başarmıştı.

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