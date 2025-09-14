Küpeli su yılanı Tercan’da görüntülendi

Soğuk iklimlerde yaşadığı bilinen küpeli su yılanı Erzincan'ın Tercan ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye, Avrupa'nın Kuzeyi ve Kafkaslar bölgesindeki soğuk sularda yaşayan ve başının her iki yanında bulunan turuncu küpe benzeri renklerden adını alan "küpeli su yılanı" Tercan'ın Üçpınar köyünde görüntülendi.

Köy sakinlerinden Fatih Yılmaz doğada gezerken gördüğü yılanın fotoğraflarını çekti. Daha sonra yılanı biraz araştıran Yılmaz, yılanın küpeli su yılanı olduğunu öğrendi.

Yarı sucul yılanlar olsalar da vakitlerinin çoğunu suda, dere ve gölet gibi su kaynaklarının çevresinde geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Doğada geziyordum, uzaktan gözüme takıldı, yaklaştık yılana benzer bir şey gördüm. İyice yaklaştığımda bunun bir yılan olduğunu gördüm. Birkaç kare fotoğrafını çektim. Daha sonra biraz araştırdıktan sonra küpeli su yılanı olduğunu öğrendim." dedi.

Zehirsiz oldukları bilinen bu yılan türü insanlar için bir tehlike oluşturmuyor.