Küpkaya'da kaybolan iki gençten 40 saattir iz yok... Başkan Türkcan'dan kritik açıklama geldi

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Yenisayaca Mahallesi’nde ikamet eden Süleyman Erdoğan (35) ve Gizem Sinanoğlu (25) , Küpkaya Kanyonu’na gittikten sonra kendilerinden yaklaşık 40 saattir haber alınamıyor.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

İKİ GENÇTEN 40 SAATTİR İZ YOK!

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, dün saat 23.00’ten itibaren ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Gece saat 03.00’e kadar hem jandarma hem emniyet hem de AFAD, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede arama çalışmaları yürüttük. Yaklaşık bir kilometrelik bir alanda arama faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar 500 metrelik alan tarandı.”

Türkcan, kaybolan kişilerin bölgede olup olmadığının netleşmediğini belirterek, “Sinyalin ilk alındığı ve son kapatıldığı yer bu mevki. Her ihtimali değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı bir haber alırız,” dedi.

BÖLGEDE YİYECEK VE SİGARA İZMARİTLERİ BULUNDU

Arama kurtarma ekipleri, bölgede bazı yiyecek ambalajları ve sigara izmaritleri bulduklarını belirtti. Ancak bu izlerin kaybolan kişilere ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Başkan Türkcan, “Bu alan bölge halkı ve doğaseverler tarafından sıkça ziyaret edilen bir yer. Elde edilen bulgulara dayanarak kesin yorum yapmak doğru olmaz,” ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarına hava şartları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.