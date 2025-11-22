Bulgar turistler, kur farkından dolayı alışveriş için Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. Bostan Pazarı esnafı Muhammed Özden, "Bulgar turistlerimiz hafta sonları burayı tercih ediyorlar. Paraları da burada değerli olduğu için fiyatlar da indirimli olunca bayağı bir alışveriş yapıyorlar" dedi.

Talatpaşa Mahallesi Bostan Pazarı’nda gıdadan, temizlik ürünlerine kadar bol bol alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin bagajlarını doldurdu. Bulgar turistlerin yoğun alışverişi esnafın yüzünü güldürdü.

Esnaf Muhammed Özden, Bulgar turistlerin paraları değerli olduğu için Edirne’yi tercih ettiklerini söyledi. Esnaf Necdet Ay da, 100 levayla gelen bir Bulgar turistin 2 bin 500 lirayla mutfak ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılayabilecek güce sahip olduklarını belirtti.

"BU AYLARDA YOĞUNLUK OLUYOR"

Esnaf Muhammed Özden, şunları kaydetti:

"Bulgar turistlerimiz hafta sonları burayı tercih ediyorlar. 1 Aralık itibarıyla tatile girecekler onun için alışverişe yoğunluk veriyorlar. Paraları da burada değerli olduğu için fiyatlar da indirimli olunca bayağı bir alışveriş yapıyorlar. Sabah 05.00’den itibaren geliyorlar. Öğlen arası 14.00-15.00 gibi yoğunluk bitiyor. Bu saatler arasında bayağı bir yoğunluk oluyor. Otobüsler hafta sonu gelmeye devam ediyor. İstanbul’a geliyorlar dönüşünde buraya uğruyorlar. Bostan pazarı hafta sonları özellikle bu aylarda yoğunluk yaşıyor."

"BULGARLARIN LEVASI 25 LİRAYA DAYANDI"

Esnaf Necdet Ay, şunları söyledi:

"İş potansiyelimizin olduğu aylar eylül, ekim, kasım ve aralık ayları. Ekimin ortasında başlayıp aralık ayının ilk haftasına kadar yoğunluk sürüyor. Çeşitli bayramlarından dolayı Bulgar turistler Edirne’ye geliyor. İşimiz genelde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde oluyor. Haftaiçini sakin geçiriyoruz. Pazarımızda giyim, bitkisel ürünler, temizlik malzemeleri gibi ürünler olduğu için Bulgar vatandaşlar Edirne’nin yakınlığından dolayı burayı tercih ediyorlar. Bulgarların levası 25 liraya dayandı. 100 levayla gelen bir Bulgar müşteri 2 bin 500 lirayla alışveriş yapıyor. Bu parayla mutfak ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılayabilecek güce sahip oluyor."