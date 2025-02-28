Kur Korumalı Mevduat bakiyesinde erime sürüyor! Son rakam belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kur Korumalı Mevduat bakiyesinde erime sürüyor! Son rakam belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 28 milyar 900 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 28 milyar 900 milyon dolar seviyesine geriledi.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ocakta 3,7 milyar dolar azalarak 32,6 milyar dolardan 28,9 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,8 milyar dolar düşüşle 26 milyar dolardan 23,2 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 900 milyon dolar azalarak 6,6 milyar dolardan 5,7 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi ise aralık ayında sıfırlanmıştı.

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