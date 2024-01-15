Kur Korumalı mevduatın bütçeye maliyeti belli oldu

Kur Korumalı Mevduat'ın 2023 yılında bütçeye maliyeti belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi bütçe yönetimi verilerinde KKM'nin devlet bütçesine yükü ortaya çıktı.

Verilere göre KKM'ye bütçeden 59 milyar 870 milyon 556 bin TL aktarım yapıldı. Bakanlığa göre bu aktarımın tamamı ilk 7 ayda gerçekleştirdi. Son beş ayda ise maliyet sıfır olduğu, aktarım yapılmadığı açıklandı.

Açıklamaların ardından 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar KKM'nin bütçeye maliyeti 152 milyar 22 milyon 517 bin TL olarak gerçekleştiği kayıtlara geçti.

TCMB yılbaşından sonra TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırmıştı.Devletin hazinesine yük üzerine yük bindiren KKM uygulaması sadece dövizden dönüşümlü olara devam ediyor.

TCMB'nin kararı ardından geçen yılın son haftalarından itibaren KKM tutarında düşüş yaşanmaya başlamıştı. BDDK verilere göre 5 Ocak 2024 tarihli en son açıklamada KKM'deki rakam 2 trilyon 576 milyar 457 milyon TL olduğu belirtilmişti.