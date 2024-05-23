Kur Korumalı Mevduatta sınırlı düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Kur Korumalı Mevduatta sınırlı düşüş

BDDK açıkladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun BDDK haftalık bültenini yayınladı. KKM'deki düşüş sürdü ama sınırlı kaldı.

BDDK'nın verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 196 milyar TL'den 2 trilyon 176 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 164 milyar TL'den 13 trilyon 202 milyar liraya yükseldi. Mevduatlar ise 15 trilyon 614 milyar liradan 15 trilyon 998 milyar liraya çıktı.

Tüketici kredilerinde ise dikkat çeken bir düşüş yaşandı. BDDK verilerine göre tüketici kredileri 1 Trilyon 654 milyar liradan 1 trilyon 648 milyar liraya geriledi. Bireysel kredi kartlarındaki düşüş de dikkat çekti. Bireysel kredi kartları 1 trilyon 411 milyar TL'den 1 trilyon 385 milyar TL'ye indi.Ancak takipteki alacaklar ise 206,9 milyar TL'den 208,3, milyar TL'ye yükseldi.

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