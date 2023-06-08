Kur Korumalıda parası olanlar doları çıktı diye sevinmeyin. Merkez Bankası KKM'ye baraj getirdi

Hükümetin 2021 yıl sonunda Dolar, Euro ve altını baskılamak için devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) için alınan yeni karar belli oldu.

AKP iktidarı tarafından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki artışı durdurmak için 2021 yılında çıkarılan Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni bir karara imza atıldı.

Döviz dönüşümlü KKM yapanlar, vadelerinin son gününde talimat vermeleri halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurundan dövize geçebiliyor. Yatırımcılar böylelikle döviz alış-satışında piyasada açılan marjdan da kaçınmış oluyor.

TCMB uzun süredir bankaların bu marj nedeniyle oluşan zararlarını karşılıyordu. Bu marj ödemesi, bankaların kendi açıkladığı gişe satış kuruna göre yapılıyordu. Yani banka ne kadar yüksek satış kuru açıklarsa o kadar çok ödeme alıyordu. Uzmanlar, bankaların bu uygulamadan kazanç sağladığını belirtiyordu.

Yeni düzenlemeyle bankaların TCMB’ye bildirdiği döviz satış kuruyla vade sonu kur arasındaki farkın yüzde 1’i geçemeyeceği bildirildi.

Dolar son üç günde yüzde 7,5 artış gösterdi. Yeni kararla yüzde 1'lik fark ödenecek. Hal böyle olunca, KKM'nin cazibesi düşecek. KKM'nin Hazine'yi hortumlamasına dur denilecek.