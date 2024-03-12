Kur korumalının Merkez Bankası'na zararı ortaya çıktı. KKM'nin mucidi Nebati'nin bu işte hiç mi sorumluluğu yok?

TCMB 28 Mart itibarıyla genel kurul çağısında bulunan 28 Mart itibariyle olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan Merkez Bankası'nın dev zarar açıklamasında bulunması bekleniyor.2023 yılı için 850 milyar TL’nin üzerinde zarar açıklayacağı, ayrıca realize olmamış 800 milyar TL’nin üzerinde kur farkı riski bulunduğu belirtiliyor.

DEV ZARAR AÇIKLANACAK

Uzun yıllardır Hazine’ye ciddi tutarda kaynak aktarılmasını sağlayan Merkez Bankası kârlılığı 2023 hesap dönemi için son buldu. Bankanın 2023’te 850 milyar TL’nin üzerinde zarar açıklaması bekleniyor. Banka 28 Mart itibariyle olağanüstü genel kurul çağrısını yayımladı. Bankanın esas sözleşmesinde zaman olmasına ve açıklanan olağanüstü genel kurul tarihinin, yine olağan genel kurul zaman kısıtları içinde olmasına karşılık, olağanüstü toplantı çağrısı yapılması dikkat çekti.

KKM'nin 2023’te yükünün Merkez Bankasına verilmesi ile forward döviz işlemlerinden kaynaklı TCMB'ye ciddi ölçüde zarar ettiği belirtiliyor. Bankanın bu zararının 2024’te nasıl yönetileceğine ilişkin Genel Kurulda bilgi verilmesi bekleniyor. Zararın bilançoda taşınarak yönetilmesi, birkaç yıl boyunca elde edilecek karlardan karşılanmasının mümkün olduğu, Bankanın geçmiş yıllarda Hazine’ye aktardığı yüksek tutarlı karların birkaç yıl boyunca görülemeyeceği anlamına geldiği belirtiliyor. Diğer yandan henüz realize olmamakla birlikte yine 800 milyar TL’nin üzerinde kur farkı riski de bilançoda bulunuyor. Bu kur farkı riskinin 2024 içinde karşılanması mümkün olarak görülüyor.

“BİRKAÇ YIL ZARAR TAŞINABİLİR”

Merkez Bankasının zararı bilançosunda taşıması ve yıllara yayarak ödemesi olabileceği ifade ediliyor. Bu durumda normal şartlarda hem 2023 karından, hem de zararın taşınacağı gelecek birkaç yılda Hazine’ye herhangi bir kar aktarımı yapılmayacak. Ancak “şartların zorlanarak” Bankanın kar-zarar hesabında zarar göstermesine rağmen yıl faaliyetlerinden bir aktarım yoluna gidilmesi yoluna da gidilebileceği; bu yolun teknik olarak mümkün olmakla birlikte ekonomi yönetimi açısından güven sarsıcı olabileceği vurgulandı. Merkez Bankası'nın 2023 yılı net zararının düzeyi ve bunun nasıl yönetileceğine, Hazine ile ilişkilere yönelik olarak 28 Mart günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda bilgi vermesi bekleniyor. Banka verileri 850 milyar TL’nin üzerinde bir zarar oluşabileceği, değerleme hesabından da 800 milyar TL’lik bir negatif görünümün olacağı vurgulanıyor. Değerleme hesabı TL’nin değerine bağlı olarak yıl içinde negatif ya da pozitif olabiliyor.