Kura çekildi! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

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Kura çekildi! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekildi. Kurada, 2. eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

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Siyah-beyazlılar, turu geçerse Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin mağlubu ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı evinde oynayacak. İlk maç 7 Ağustos'ta, rövanş maçı 14 Ağustos'ta oynanacak.

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