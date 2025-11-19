Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklığa karşı dayanıklılığı ve yağışlardan faydalanma kapasitesini ölçmek amacıyla buğdayda üç farklı ekim yöntemi denenecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ayçiçeğinde başlatılan çalışmalar Sarayakpınar köyündeki deneme alanında buğday ekimiyle devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmada, daha önce ayçiçeği ekimi yapılan parsellerde buğday tohumları pulluk işleme, kazık çekme ve anıza ekim olmak üzere üç farklı yöntemle toprakla buluşturulacak.

Ekimler birer ay arayla gerçekleştirilecek, her yöntemin verim ve gelişim üzerindeki etkileri bilimsel ölçümlerle değerlendirilecek.

Çalışma kapsamında ayrıca ayçiçeği–buğday münavebesinin (ekim nöbeti) verim üzerine etkisi de incelenecek. Böylece üreticilere uygun ekim zamanı ve yöntemi konusunda uygulanabilir sonuçlar sunulması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üç ayrı toprak işleme yönteminin buğday verimine etkilerini görmek amacıyla ekimlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Ekim yöntemleri ve ekim döneminin buğday veriminde belirleyici unsurlar olduğunu ifade eden Köse, "Çalışmayla üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik önemli veriler elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu uygulamalarla üreticilerimize daha verimli ve sürdürülebilir üretim modelleri kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.