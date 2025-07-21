Kuraklık çeltik üretimini de vurdu!

Ömer ERGİN - EDİRNE / YENİÇAĞ

Edirne’de başta Meriç Nehri olmak üzere Tunca ve Ergene nehirleri kuraklık nedeniyle adeta can çekişiyor. Son yılların en düşük su seviyesine ulaşan nehirlerden sulanan çeltikler kuruma riski ile karşı karşıya.

Geçen yılın aynı döneminde 50/60 metreküp/saniyeyle akan Meriç nehri bu yıl 20/30 metreküp/saniyeye geriledi. Bu oran İpsala İlçesinde 2 metreküp/saniyeye kadar düştü. Edirne ilindeki nehirlerden çeltik ekimi yapan üreticiler su seviyesinin düşüklüğünden dolayı tedirginlik yaşamaya başladı.

Edirne’nin Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü ve İpsala ilçesinin tamamında Meriç Nehrinin debisinin çok düşük olması nedeniyle Çeltik üreticileri, tarlalarını sulamakta zorlandıklarını belirterek yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

Geçmiş dönem İpsala Çeltik üreticiler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Çeltik üreticisi de olan Sedat Balcılar konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; ‘’Çeltiklerde su sorunu hat safhada önümüzde çok kritik bir ay var. Sorun çözülmezse bu çeltiklerin bir kısmı kurur bir kısmı ise 300 kg civarında ürün verir yani yazık olur bu memlekete özellikle AKP li siyasetçileri ilçe başkanımızı Belediye başkanımızı ziraat odası başkanımızı Ticaret odası başkanımızı Çeltik üreticileri birliği başkanımızı göreve davet ediyorum.

Bir devlet büyüğü geldiğinde 5 kg pirinç alan resim çektirmekle arkadan sosyal medyada paylaşarak Başkanlık olmaz. Akşam düğünlerde resim çekilmekle paylaşarak bu gemi yürümez Buyurun gelin üreticileri ziyaret edin vatandaşı bir dinleyin başkanlar yakmayın bu milleti’’ diye feryat etti.