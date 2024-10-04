Kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı düştü

Kaynak: AA
Kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı düştü

Yozgat’ta ekim ayına gelinmesine karşın beklenen düzeyde yağışların olmaması, tarım alanlarının sulamasında da kullanılan baraj ve göletlerdeki su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Yozgat’ta ekim ayına gelinmesine karşın beklenen düzeyde yağışların olmaması, tarım alanlarının sulamasında da kullanılan baraj ve göletlerdeki su seviyesinin düşmesine neden oldu. Yaylalarda, dağ ve tepelerde yoldan geçen insanların, yaylıma çıkarılan hayvanların susuzluklarını gidermesi amacıyla yapılan çeşme ve havuzlarda da su kalmadı. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılmaması halinde ileri de daha büyük sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden İç Anadolu Bölgesi’nde, su kıtlığı ve kuraklık tehlikesi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Şubat-Nisan arası dönemde beklenen düzeyde yağışların olmaması nedeniyle sulama amaçlı olarak da kullanılan baraj ve göletlerdeki su seviyesi ciddi oranda düştü. Eylül ayının son haftasında, ekim ayının ilk günlerinde yağan yağışlar ise baraj, gölet ve yeraltı kaynaklarına etki etmedi.

Yozgat’ta tarımsal sulama ve su ürünleri üretiminin yapıldığı Gelingüllü Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’e, Süreyyabey Barajı’nda ise yüzde 22’ye kadar düştü. Yozgat merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajı’ndaki su seviyesi de yüzde 26’ya indi.

Son Haberler
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası kozmik odaya girdi . Semih Kılıçsoy gerçeğini açıklıyor
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası kozmik odaya girdi . Semih Kılıçsoy gerçeğini açıklıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu