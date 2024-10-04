Kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı düştü

Yozgat’ta ekim ayına gelinmesine karşın beklenen düzeyde yağışların olmaması, tarım alanlarının sulamasında da kullanılan baraj ve göletlerdeki su seviyesinin düşmesine neden oldu. Yaylalarda, dağ ve tepelerde yoldan geçen insanların, yaylıma çıkarılan hayvanların susuzluklarını gidermesi amacıyla yapılan çeşme ve havuzlarda da su kalmadı. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılmaması halinde ileri de daha büyük sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden İç Anadolu Bölgesi’nde, su kıtlığı ve kuraklık tehlikesi her geçen gün artmaya devam ediyor.

Şubat-Nisan arası dönemde beklenen düzeyde yağışların olmaması nedeniyle sulama amaçlı olarak da kullanılan baraj ve göletlerdeki su seviyesi ciddi oranda düştü. Eylül ayının son haftasında, ekim ayının ilk günlerinde yağan yağışlar ise baraj, gölet ve yeraltı kaynaklarına etki etmedi.

Yozgat’ta tarımsal sulama ve su ürünleri üretiminin yapıldığı Gelingüllü Barajı’nda doluluk oranı yüzde 8’e, Süreyyabey Barajı’nda ise yüzde 22’ye kadar düştü. Yozgat merkez, Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajı’ndaki su seviyesi de yüzde 26’ya indi.