Kuraklık nedeniyle incir ağaçları kurudu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuraklık nedeniyle incir ağaçları kurudu

Aydın’da yaşanan kuraklık incir ağaçlarının kurumasına neden oldu. Çiftçiler toprağın suya doymadığı için ağaçların kuruduğunu vurguladı.

Türkiye’de incirleri ile ünlü şehir Aydın’da yaşanan kuraklık nedeniyle incir ağaçları kurudu. Kentte en önemli incir üretim merkezlerinden Köşk ilçesinde anda sulama kanallarından bir damla suyun akmadığı bölgede, dereler bile kurudu.

Aydın'da 2023-2024 yağış döneminde metrekareye yaklaşık 700 kilogram yağış düştüğünü belirten bölge çiftçilerinden Cevdet Kılınç ise, tarım arazilerinde yaşanan kuraklığın yağış azlığından ziyade kış mevsiminin neredeyse yok olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Kılınç, “80 yaşındayım. Böyle kuraklık 1968 yılında, 1984 yılında ve bir de bu yıl yaşandı. Daha önce şahit olduğum 2 ayrı kuraklığın sebebi yağışların az olmasından kaynaklanıyordu. Ancak bu yıl durum bence biraz farklı. Kışın mevsimine uygun kış olur ve toprak don tutarsa yağışlar derine iner ve toprak da yağmura doyar. Ancak son yıllarda neredeyse hiç kış yaşanmadı. Eskiden kar yağardı, don olurdu. Artık kar ve don yok. Hal böyle olunca yıllık yağmur yağışı yeterli olsa bile toprak suya doymuyor. Sonuç olarak fidanlar bu şekilde kuruyor” diye konuştu.

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