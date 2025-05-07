Kuraklık perişan etti! Çiftçi perişan, tarlalar sökülüyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde birçok çiftçi, havaların kurak gitmesi nedeniyle buğday tarlalarını sökmeye başladı.

Çiftçi Tahsin Aker, "Ben 10 dönüm buğday ektim, bu sene kuraklıktan buğdaylar kurudu. Bir sefer suladım ben buğdayı, adamlar diyor ki su parası, dönüme 680 lira diyorlar. Bu çiftçi ne etsin ne yapsın. Buğdayın taban fiyatının kilosu 15 lira olmasını istiyorum. Çok ufak buğday kelleleri, ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum çok küçük. Verim az gelir dönüme 200 kilo, 300 kilo anca verir. Girdi maliyetleri çok yüksek gübrenin torbası bin lira, çiftçi ne etsin ne yapsın? Düşünüyor, düşünüyor her şey zarar" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN KÖYLÜMÜZE EKMEKLİK BUĞDAYIMIZI VERMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Şahin Akgöllü, "15 dönüm ekin ektim fakat yer kıraç olduğundan köyün üstünde ekini söktük, koyuna yaydım. Köyde ekin verimi kısıtlı, dönüme 150 kilo civarında oynar bizim görüşümüze göre. Yağış olmadı geç kaldı. Ocak-şubat-mart kurak gitti. Nisan ayında yağmur yağdı. Kelleler çok zayıf, kelle çıkarttı ama bu nisan yağmurunda, don oldu kısıtlı. Una güç yetmiyor, 100 kilo un bin 750 lira, alayım dediğin zaman. Ekin de yok 2 bin, 2 bin 500 lira olur köylünün bir beyaz ekmeği var onu da bulamayacağız. Mazot fiyatlı gübre fiyatlı ama köylü ne yapsın. Cumhurbaşkanımızdan köylümüze ekmeklik buğdayımızı vermesini rica ediyorum. Köylünün hali harap. Köylü aç kalmak durumunda. Vatandaşın durumu harap. Ekmeklik unumuzu vermesini rica ediyoruz" diye ifade etti.

Ömer Akgöllü ise "12 dönüm buğday ektim, kuraklıktan buğday olmadı. Buğdayı da söktüm, tarlayı da yeniden ekemedim. Zaten yok, millet aç. Sayın Cumhurbaşkanımızdan köylülere buğday vermesini istiyoruz. Aylık yok, emeklilik yok, köylü aç. Bu sene buğday yok, herkes söktü eken ekti, ekmeyen de öyle kaldı" diye konuştu.

"İKİ KİLO BUĞDAYA BİR KİLO GÜBRE ALAMIYORSUN"

Bir başka çiftçi Bebek Gök, şunları söyledi:

"Gübrenin tonu 20 bin lira. Zehir çıkmış şuna, mazot çıkmış şuna. Ne ekip de ne kazanacaksın? Buğday ektim, ellerini vicdanlarına koysunlar, Allah'tan korksunlar. Ben bunları Allah'a havale ediyorum, Allah'a şikayet ediyorum ben bunları. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Hava kurak gitti, çoğu çiftçi ekinlerini söktü. Buğdayın çok da yükselmesini istemiyorum, niye? Memleketimizde fakir çok. Yalnız mazot yüksek, gübre yüksek, ilaçlar çok pahalı, yazık. Devletimiz buna bir el atsın gübrenin tonu yirmi bin lira olur mu? Allah'tan korksunlar. Buğdayın tonu en az 15 bin lira olacak ki çiftçiye ufak tefek bir şeyler kalacak. Eskiden bir kilo buğdaya üç kilo gübre alıyordun, şimdi alamıyorsun. İki kilo buğdaya bir kilo gübre alamıyorsun. Çiftçinin hali bu gidişle ne olur, teslim bayrağını çeker, Allah ondan sonra ne verirse hayırlısını versin. Çiftçinin, köylünün gidişatı gidişat değil."