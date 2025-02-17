Kural ihlalleri kazalara geliyorum dedi!

Kaynak: İHA
Kural ihlalleri kazalara geliyorum dedi!

Nevşehir'de meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların, sürücülerin kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. O anlar pes dedirtti.

Nevşehir'de KGYS kameralarına yansıyan ilk kaza Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer Ü. idaresindeki 50 ABY 886 plakalı Volkswagen marka otomobil, kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönen Yasin Y.'nin kullandığı 50 ABA 429 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı.

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Kazada 2 kişi yaralandı. Üstad Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye kavşağında meydana gelen trafik kazaları da KGYS kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan ilk kaza kavşakta dönüş yapmak isteyen minibüs sürücüsü kontrolsüz bir şekilde şerit değiştirince aynı istikamete giden otomobile çarptı.

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Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çıkarak durabildi. Aynı kavşakta meydana gelen bir başka kazada ise yine aynı kural ihlali yapıldı. SUV tarzı bir araç kavşakta kontrolsüz şerit ihlali yaparak dönmek isteyince aynı yönde ilerleyen bir başka otomobile çarptı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Kentte meydana gelen bir başka kaza da yine KGYS kameralarınca kaydedildi. Millet Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji kavşağına kontrolsüz giren otomobil sürücüsü başka bir otomobil ile çarpıştı. KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza ise 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Sulusaray kavşağında meydana geldi.

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Kavşaktan sonra kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapılmak istenince kaza da kaçınılmaz oldu. Otobüs sürücüsü dönüş yapmak isterken solundan gelen hafif ticari otomobile çarptı. Bu kazada da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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