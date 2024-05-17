Kural tanımayan motosiklet sürücülerine ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kural tanımayan motosiklet sürücülerine ceza
Konya’nın Akşehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine toplam 459 bin 773 TL trafik cezası yazıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çevreyi rahatsız eden motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı güzergahlarda denetimlerini artırdı. Denetimlerde, çevreyi ve vatandaşı rahatsız edici şekilde abartılı egzoz kullanan, egzoz patlatan, drift atan, kask takmayan ve diğer trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine cezalar yazıldı. Kurallara uymayan motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yapılan denetimlerde, toplam 130 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 32 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken, 52 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmak, kask takmamak, abartılı egzoz kullanmak ve çevreye duman-gürültü yaymak gibi maddelerden toplam 459 bin 773 TL trafik cezası uygulandı.

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