Kural tanımaz yolcu uçağı Berlin’e indirdi: Ankara-Stockholm seferinde sigara skandalı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kural tanımaz yolcu uçağı Berlin’e indirdi: Ankara-Stockholm seferinde sigara skandalı!

Ankara-Stockholm seferini gerçekleştiren SunExpress uçağında bir yolcu uçuş sırasında sigara içti. Bu nedenle uçak Berlin’e iniş yaptı. Kural ihlali yapan yolcu Alman polisi tarafından uçaktan indirildi.

Edinilen bilgilere göre, SunExpress’in TC-SPA kuyruk tescilli Boeing 737-800 uçağı, Stockholm seferi için Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktı.

Uçak Almanya hava sahasında seyrederken bir yolcu sigara içmeye başladı. Kabin ekibi yolcuyu uyararak durumu pilota bildirdi.

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Pilot, Berlin Havalimanı Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek durumu aktardı ve iniş izni talep etti. Uçak güvenli bir şekilde Berlin Havalimanı’na indi, kural ihlali yapan yolcu Alman polisi tarafından uçaktan alındı.

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Uçak yakıt ikmali sonrası Stockholm seferine devam etti.

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