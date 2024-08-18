Kurallara uyan vatandaşı durdurdular motora dört kişi binenleri yolladılar. Çifte standardın böylesi görülmedi

Evrakları tam, kurallara uyan, kaskı takılı bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde ilerlerken az ileride duran polis çevirmesine takıldı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü kontrol noktasında durdurdu.

MOTOSİKLETE 3 ÇOCUK İLE BİNMİŞ ADAM DURDURULMADI

Bu esnada kasksız bir şekilde kurye motosikletine 3 çocuk ile binmiş bir adam, motoruyla kontrol noktasına doğru geldi. Polis ekipleriyle birkaç saniye konuşan motosiklet sürücüsü, kontrol noktasında durdurulmadan yoluna devam etti.

Kurallara uyan, evrakları tam olan motosiklet sürücüsünden ise evrakları istenerek çantası arandı.

O anlar, kurallara uyan motosiklet sürücüsünün kamerasına anbean yansıdı. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan video gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları polislerin tutumuna karşı tepki gösterdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,