Kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza yağdı!

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 14 - 30 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda; 125 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 385 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 452 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 696 araç/sürücüye cep telefonu, 28 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 6 araç/sürücüye drift yapmak, 63 araç/sürücüye makas atma, 3 araç/sürücüye çakar lamba takmak, 214 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 34 araç/sürücüye ışık donanımı, 88 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.