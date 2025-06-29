Kurallara uymayan 85 sürücüye ceza yağdı: Toplam 840 bin TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurallara uymayan 85 sürücüye ceza yağdı: Toplam 840 bin TL

Bartın'da polis son bir haftada 3 bin aracı denetlerken, kurallara uymayan 85 sürücüye toplamda 840 bin 64 TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bartın'da 21-27 Haziran tarihleri arasında toplam 3 bin araç kontrolden geçti. Denetimlerde abart egzoz kullanımından 15 araç sürücüsüne 32 bin 505 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 sürücüye 92 bin 813 TL, ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle 37 sürücüye 691 bin 49 TL, 24 araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik dinlemek sebebiyle 23 bin 832 TL idari para cezası yazıldı.

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Polis ekipleri araç sürücülerine trafiği tehlikeye sokabilecek durumlardan uzak durmaları konusunda uyarı yaptı.

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