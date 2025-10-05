Kurallara uymayanın cebi yanacak! Trafikte yeni dönem: Rekor cezalar ve ‘radar var’ uygulaması geliyor

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta Salı günü haftalık oturumuna başlayarak, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kapsamlı bir teklifin görüşmelerini yapacak.

Bu düzenleme, trafik ihlallerine yönelik cezaları katlayarak artırıyor; en yüksek idari para cezası sahte plaka kullanımı için 280 bin TL'ye ulaşacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gizli radar uygulamasının tamamen kaldırıldığını ve sürücülere akıllı telefonlar üzerinden "Radar var" şeklinde anlık uyarı bildirimi gönderileceğini müjdeledi. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk edenlere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları, hız limitlerine yönelik kamuoyundan gelen şikayetler üzerine yol işaretlerini revize etti. Ani hız düşüşü yaratan 50 km/s levhalar dahil toplam 19 bin 46 adet işaret sökülerek kaldırıldı.

Yoğun yaya trafiği olan bölgelerde ise mevcut geçitler birleştirilerek alt veya üst geçit inşası planlanıyor. Bakan Yerlikaya, bu adımların sürücülerin can güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Teklifin detaylarında, plaka okunmasını engelleyecek değişiklik yapanlara 140 bin TL ceza ve 30 gün araç trafikten men öngörülüyor. Yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ile taksimetre zorunlu hale getiriliyor.

Yerleşim yerlerinde hız sınırını 46-55 km/s aşanlara 30 gün, 56-65 km/s aşanlara 60 gün, 66 km/s üzeri ihlallerde ise 90 gün ehliyet geri alınması karara bağlanıyor.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL, ambulans veya itfaiye gibi acil araçlara yer açmayanlara 46 bin TL ceza kesilecek; bu sonuncusunda ehliyet 30 gün süreyle el konulacak.

Maganda sürücülere yönelik düzenlemeler de sert: Araç modifikasyonundan kaynaklanan aşırı gürültüye 16 bin TL, kırmızı ışıkta kazaya neden olanlara 60 gün ehliyet geri alma ve psikoteknik test zorunluluğu getiriliyor.

Trafikte ısrarlı takip veya saldırı girişiminde bulunanlara 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet el koyma ve 30 gün araç trafikten men uygulanacak. Seyir halindeyken telefon kullananlara 5 bin TL, yarış yapanlara 46 bin TL cezası yanında 2 yıl ehliyet iptali var.

Teklifin öngördüğü cezalar şöyle sıralanıyor:

Ehliyetsiz araç kullanma 40 bin TL, iptal ehliyetle sürüş 200 bin TL, makas atma 180 bin TL, drift 140 bin TL, ambulans/itfaiyeye yol vermeme 46 bin TL, sahte plaka 280 bin TL, alkollü sürüş 25 bin TL, telefon kullanımı 5 bin TL, kırmızı ışık ihlali 5 bin TL, emniyet kemeri takmama 2 bin 500 TL, hız aşımı 30 bin TL'ye varan cezalar. Uzun yol araçlarında takograf/hız sınırlayıcı eksikliğine 75 bin TL, mevzuata aykırı modifiyeye 5 bin TL artı araç men cezası.

Ek yaptırımlar arasında ölümlü/yaralanmalı kazada terk 46 bin TL + 3 yıla kadar hapis, ısrarlı takip 180 bin TL + 60 gün ehliyet el koyma + 30 gün araç men, "Dur" ihtarına uymama 200 bin TL + 60 gün ehliyet ve araç men yer alıyor.

Rekor trafik cezaları geliyor!

Trafik cezaları için yeni düzenleme! Cezalar katlanarak gelecek