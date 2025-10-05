Kurallara uymayanın cebi yanacak! Trafikte yeni dönem: Rekor cezalar ve ‘radar var’ uygulaması geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kurallara uymayanın cebi yanacak! Trafikte yeni dönem: Rekor cezalar ve ‘radar var’ uygulaması geliyor

TBMM'de görüşülecek teklif, trafik cezalarını uçuracak! Sahte plaka 280 bin TL, gizli radar kalkıyor, telefon uyarısı geliyor. Ölümlü kazada terk edene 3 yıl hapis; maganda ve hız ihlallerine sert yaptırımlar binlerce lira geliyor. İşte detaylar…

TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta Salı günü haftalık oturumuna başlayarak, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kapsamlı bir teklifin görüşmelerini yapacak.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-1.jpg

Bu düzenleme, trafik ihlallerine yönelik cezaları katlayarak artırıyor; en yüksek idari para cezası sahte plaka kullanımı için 280 bin TL'ye ulaşacak.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-3.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gizli radar uygulamasının tamamen kaldırıldığını ve sürücülere akıllı telefonlar üzerinden "Radar var" şeklinde anlık uyarı bildirimi gönderileceğini müjdeledi. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk edenlere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-4.jpg

Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları, hız limitlerine yönelik kamuoyundan gelen şikayetler üzerine yol işaretlerini revize etti. Ani hız düşüşü yaratan 50 km/s levhalar dahil toplam 19 bin 46 adet işaret sökülerek kaldırıldı.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-5.jpg

Yoğun yaya trafiği olan bölgelerde ise mevcut geçitler birleştirilerek alt veya üst geçit inşası planlanıyor. Bakan Yerlikaya, bu adımların sürücülerin can güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-6.jpg

Teklifin detaylarında, plaka okunmasını engelleyecek değişiklik yapanlara 140 bin TL ceza ve 30 gün araç trafikten men öngörülüyor. Yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ile taksimetre zorunlu hale getiriliyor.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-7.jpg

Yerleşim yerlerinde hız sınırını 46-55 km/s aşanlara 30 gün, 56-65 km/s aşanlara 60 gün, 66 km/s üzeri ihlallerde ise 90 gün ehliyet geri alınması karara bağlanıyor.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-8.jpg

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL, ambulans veya itfaiye gibi acil araçlara yer açmayanlara 46 bin TL ceza kesilecek; bu sonuncusunda ehliyet 30 gün süreyle el konulacak.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-9.jpg

Maganda sürücülere yönelik düzenlemeler de sert: Araç modifikasyonundan kaynaklanan aşırı gürültüye 16 bin TL, kırmızı ışıkta kazaya neden olanlara 60 gün ehliyet geri alma ve psikoteknik test zorunluluğu getiriliyor.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-10.jpg

Trafikte ısrarlı takip veya saldırı girişiminde bulunanlara 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet el koyma ve 30 gün araç trafikten men uygulanacak. Seyir halindeyken telefon kullananlara 5 bin TL, yarış yapanlara 46 bin TL cezası yanında 2 yıl ehliyet iptali var.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-11.jpg

Teklifin öngördüğü cezalar şöyle sıralanıyor:

Ehliyetsiz araç kullanma 40 bin TL, iptal ehliyetle sürüş 200 bin TL, makas atma 180 bin TL, drift 140 bin TL, ambulans/itfaiyeye yol vermeme 46 bin TL, sahte plaka 280 bin TL, alkollü sürüş 25 bin TL, telefon kullanımı 5 bin TL, kırmızı ışık ihlali 5 bin TL, emniyet kemeri takmama 2 bin 500 TL, hız aşımı 30 bin TL'ye varan cezalar. Uzun yol araçlarında takograf/hız sınırlayıcı eksikliğine 75 bin TL, mevzuata aykırı modifiyeye 5 bin TL artı araç men cezası.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-12.jpg

Ek yaptırımlar arasında ölümlü/yaralanmalı kazada terk 46 bin TL + 3 yıla kadar hapis, ısrarlı takip 180 bin TL + 60 gün ehliyet el koyma + 30 gün araç men, "Dur" ihtarına uymama 200 bin TL + 60 gün ehliyet ve araç men yer alıyor.

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-13.jpg

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-14.jpg

kurallara-uymayanin-cebi-yanacak-trafikte-yeni-donem-rekor-cezalar-ve-radar-var-uygulamasi-geliyor-yenicag-17.jpg

Rekor trafik cezaları geliyor!Rekor trafik cezaları geliyor!

Trafik cezaları için yeni düzenleme! Cezalar katlanarak gelecekTrafik cezaları için yeni düzenleme! Cezalar katlanarak gelecek

Son Haberler
TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?
6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi
6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi
Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor
Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti
Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi
Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi