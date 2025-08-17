Kurallara uymayanlar sürücülere ceza yağdı

Düzce'de Trafik Polisleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan bin 627 sürücüye cezai işlem uygulandı. 600 sürücü ise hızlı gitmekten trafik cezası yedi.

Düzce'de kurallara uymayan ve aşırı hız yapan sürücüler gece gündüz yapılan denetimlerde tek tek tespit ediliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından şehirde 4-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde 7 bin 67 araç, motosiklet ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 600 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 135 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 46 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 60 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 29 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 23 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye ses ve gürültüden ve 4 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 627 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde trafiğe çıkmasında sakıncalı bulunan 129 araç ise trafikten men edildiği bildirildi.