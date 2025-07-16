‘Kuralsız Sokaklar’da tehlikeyle kol kola

Haftanın yapımı: Merak uyandıran coğrafyalar, ulaşılması imkânsız görünen yerler, birçok insanın adım atmaya dahi korktuğu ülkeler, şehirler, kasabalar, köyler, mahalleler… Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunumuyla ilk bölümü 22 Haziran Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan ‘Kuralsız Sokaklar’, yoluna doludizgin devam ediyor.

Mert Öztürk, keşif ve macera programında Türk izleyicisinin ilk kez izlediği birbirinden tehlikeli rotalarda kimsenin gidemediği yerlere gidiyor, tehlikeyle âdeta kol kola geziyor.

‘Superman’den gişeye zirvede giriş

Haftanın filmi: Yeni ‘Superman’ filmi, gişeye zirvede başladı. Kadrosunda David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult gibi isimlerin olduğu, James Gunn’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği film, ülkemizde vizyondaki ilk 3 gününde 50 bin 962 seyirci tarafından izlendi.

Film, değerlerinin ve eylemlerinin sorgulandığı bir dünyada ‘Superman’in insanlar arasındaki yerini bulmaya çalışırken Lex Luthor’a karşı vermek zorunda kaldığı mücadeleyi anlatıyor.

Tuğba Yurt’tan sessizliğe haykırış

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Tuğba Yurt, yeni şarkısı ‘Duymuyor Beni’yi 2U Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri Özlem Melda Gürbey’e, müziği İlker Bayraktar’a ait şarkının düzenlemesini yine İlker Bayraktar yapmış. Şarkıya Safa Gülsoy’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Yazın enerjisine uygun olan şarkı, aşkına karşılık bulamayan sevgilinin sessizliğe haykırışını anlatıyor. Keyifle dinledim.

‘Maymunkeş’ raflardaki yerini aldı

Haftanın kitabı: Yazar Mustafa Akıllı’nın ‘Maymunkeş’ isimli kitabı Telos Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Tarihin derinliklerinde yaşanmış gerçek bir hikâyeden yola çıkarak kurgulanan ‘Maymunkeş’ ile kadın ve hayvana uygulanan şiddetin 21.YY’da halen devam etmesi, yazarın bu konuyu işlemesinde en önemli etken görünüyor.

Araştırmalarında sosyal bilincin oluşması için kaynakların önemine dikkat çeken yazar, en üst seviyelerde yaşanan bu olayların son bulmasına, karınca misali katkısının etkisinin bile çok önemli olacağını düşünüyor. Kitap, alanında büyük yüzleşmeyi hafızalara kazıyor.