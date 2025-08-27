‘Kuralsız Sokaklar’ın çıkışı sürüyor

Haftanın yapımı: Kanal D’de yaz döneminde ekrana gelmeye başlayan yeni keşif ve macera programı ‘Kuralsız Sokaklar’, dikkat çekmeye devam ediyor. İzleyicileri ezber bozan bir yolculuğa çıkaran programın ilk bölümü, 22 Haziran Pazar akşamı yayınlanmıştı.

10 bölümü geride bırakan yapım, aldığı reytingler ile başarısını sürdürürken sosyal medyada da çok konuşuluyor. Mert Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı program, bilinen gezi programlarının aksine sıkmadan, hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz ilgi çekici yerleri ekranlara taşıyor.

‘Kadıköy Boğası’ gişeye zirvede başladı

Haftanın filmi: İlk hafta sonunda 25 bin 310 seyirci tarafından izlenen ‘Kadıköy Boğası’, gişeye zirveden giriş yaptı. Bülent Terzioğlu’nun senaryosunu yazdığı, aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı VistaMotion ve AZT Pictures imzalı komedi filminin kadrosunda Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.

Kendine özgü tarzı, halk kahramanını andıran duruşu, absürt mizah anlayışı ve samimi hikayesiyle ‘Kadıköy Boğası’, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla beyazperdede izleyiciyle buluştu.

Fettah Can’dan ‘Ne Güzel’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Besteleri ve yorumuyla Türk Pop Müziği’nin önemli isimlerinden Fettah Can, yeni şarkısı ‘Ne Güzel’i Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziğini Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu imzası taşıyan şarkının düzenlemesini yine Fettah Can yapmış. Safa Gülsoy’un yönetmenliğinde şarkının ruhuna uygun hoş da bir klip çekilmiş.

Fettah Can, harika bir çalışmayı müzikseverlerle buluşturmuş. Enerjik bir şarkı olan ‘Ne Güzel’i keyifle dinledim.

Varoluş ve özgürlüğün hikâyesi

Haftanın kitabı: Yazar Ebru Erensoy’un ilk romanı ‘Kanlı Ay’, tarihin büyüleyici atmosferinde çıkılan heyecan dolu yolculuğun hikâyesini okurlarıyla buluşturdu. Tarihte ve mitolojide tehlikenin, kehanetlerin, büyüsel güçlerin ve tanrıların insanoğluna uyarısını sembolize eden ‘Kanlı Ay’da başlayan nefes kesen yolculuk, tarihin iz bırakan dönemi Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden hemen sonra 1566 yılında başlıyor.

Harika Kitap etiketiyle yayımlanan eser, hayal kırıklıklarından kaçarken kendini zamanın çarklarında nefes kesen bir serüvenin içinde bulan Esra’nın yolculuğunu anlatıyor. Güçlü edebi dili, zengin betimlemeleri ve her yaştan okurun anlayacağı sadelikle bezenmiş anlatımıyla dikkat çeken kitap, okurları derin bir ruhsal yolculuğa davet ediyor.