Kuralsız Sokaklar’ın sunucusu Youtuber Mert Öztürk Dominik’te kaza geçirdi! Çekim felakete dönüştü

Merak uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalara gidip çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği sokakları çarpıcı görüntülerle Kanal D izleyicisiyle buluştan Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nde motosikletle hareket halinde çekim yaptığı sırada bir anda dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi.

'SAKIN TEK ELLE MOTOR KULLANMAYIN'

Kuralsız Sokaklar'ın Kanal D'de izleyiciyle buluşmasıyla ünü artan Mert Öztürk, kaza anını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Öztürk, "Sakın tek elle motor kullanmayın, hız yapmayın ve kamerayı sabitlemeden video çekmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Ben hepsini aynı anda yaptım ve sonuç: Dominik Cumhuriyeti'nin en güzel sahilini keşfetmek için çıktığım yolda hastanelik oldum."

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

MERT ÖZTÜRK KİMDİR?

Mert Öztürk, 1992 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğan bir gezgin, YouTuber ve televizyon programcısıdır. 2025 itibarıyla 33 yaşında olan Öztürk, Kanal D’de yayınlanan Kuralsız Sokaklar programının sunucusu olarak tanınmaktadır. Çocukluğunu sokak kültürü içinde geçiren Öztürk, Karşıyaka Spor Kulübü altyapısında futbol oynadı.

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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu ve Aviv Üniversitesi’nde Diplomasi ve Güvenlik yüksek lisansına başladı, ancak bunu yarıda bırakarak dünya turuna çıktı.

YouTube kanalında, Brezilya favelalarından Bangladeş sokaklarına kadar 60’tan fazla ülkede tehlikeli ve zorlu bölgelerdeki yaşamları belgeleyen videolarıyla ün kazandı. Kanalı 1,2 milyondan fazla aboneye ulaştı.

Kuralsız Sokaklar ile televizyona adım atan Öztürk, çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye çekindiği bölgelerde cesur çekimlerle izleyicilere sıra dışı deneyimler sunuyor.

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Program, 22 Haziran 2025’te Kanal D’de yayınlanmaya başladı ve her pazar 20.00’de ekrana geliyor.Öztürk, samimi anlatımı ve yerel halkla kurduğu bağlarla dikkat çeker.

Dominik Cumhuriyeti’nde motosiklet kazası geçirdiği olayla da gündeme geldi; kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve sosyal medyada uyarıda bulundu.

Özel hayatını gizli tutan Öztürk’ün bilinen bir evliliği veya ilişkisi yoktur. Gelecekte uluslararası belgesel projeleri ve kitap çalışmaları planladığı belirtiliyor.

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