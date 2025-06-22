Kuralsız sürücüler ekiplere takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuralsız sürücüler ekiplere takıldı

Düzce'de polis ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde bin 536 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de polis ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde bin 536 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürüne bağlı ekiplerin suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimleri aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bin 167 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan denetimlerde 106 araç trafikten men edilirken, 406 sürücüye hız ihlalinden, 102 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 82 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 110 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücüye seyir halinde telefon kullanmaktan, 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 11 sürücüye ses/gürültüden ve 5 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulandı.

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