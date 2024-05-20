Kuran dersinde ilkokul öğrencisine dayak. Müftülük görevlisi tekme attı

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Kuran dersinde ilkokul öğrencisine dayak. Müftülük görevlisi tekme attı
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan bir ilkokulda ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi kapsamında Kuran dersi veren bir müftülük görevlisinin öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürüldü. Okul müdürü ise konu hakkında dilekçe veren öğretmenin dilekçesini kabul etmedi.

İstanbul Ataşehir’de bulunan Fetih Borsa İstanbul İlkokulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında, pedagojik olarak bir yetkinliği olmamasına rağmen eğitim veren müftülük görevlisi İ.A.’nın bir öğrenciye şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

6 Mayıs günü yaşanan olayda, müftülük görevlisi İ.A., 2. sınıf öğrencisine Kuran dersinde tekme attı. Olayın ardından ilkokul öğrencisi bir daha Kuran dersine girmek istemedi. 13 Mayıs günü okul çıkışında ise öğrencinin velisi ile İ.A. arasında tartışma yaşandı.

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Veli, Müftülük görevlisi İ.A.’ya “Sen nasıl benim çocuğuma vurursun? Müftülükten gelen biri benim çocuğuma nasıl vurabilir? Hiçbir öğretmen çocuğa vuramaz” diyerek tepki gösterdi. Tartışma sırasında orada bulunan bir öğretmen, veliye sakin olmasını ve kendisinin de ÇEDES’e karşı olduğunu iletti.

Bunun üzerine İ.A. veliye, “Bak bak çocuğunu emanet ettiğin zihniyete bak” dedi. İ.A. öğretmene ise “Söyle, söyle neye karşısın? Müslüman bir ülkede bu eğitime sen karışamazsın” ifadelerini kullandı. Öğretmen konu hakkında okul müdürüne dilekçe vermek istedi ve kendisini hedef gösteren ve öğrenciye şiddet uyguladığı ileri sürülen müftülük görevlisi hakkında işlem yapılmasını talep etti fakat verdiği dilekçe okul müdürü tarafından kabul edilmedi.

Öğretmen bunun üzerine Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.

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Okul müdürü, konu hakkında yaptığı açıklamada, iddia ortaya atıldığı andan itibaren gerekli işlemlerin yapıldığını aktardı. Şiddet olayının yaşanıp yaşanmadığını bilmediğini söyleyen okul müdürü, “Buna rağmen müftülükle temasa geçtik ve ilişiğini kestik” dedi.

Dilekçeyi kabul etmediği iddiası hakkında ise, “Hocamız dilekçeyi getirdiğinde başım kalabalıktı. Odada veliler vardı. Daha sonra alacağımı söyledim. Ama orada anlaşamadık.” ifadelerini kullanan okul müdürü, “ Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü kanalıyla dilekçe kabul edildi. İnceleyip hocamıza cevap vereceğiz” ifadesini kaydetti.

“ÇEDES UYGULAMASINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİ”

Söz konusu olay hakkında konuşan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, “Yaşanan olay, ÇEDES projesine neden tüm toplum olarak karşı çıkmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Müftülük görevlilerini, tarikat ve cemaat yapılarını okullara enjekte etme projesi olan ÇEDES'e tüm eğitim bileşenleri, üniversiteler ve bilim insanları karşı çıkmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Bu zamana kadar tarikat ve cemaatlerin uzantıları olarak faaliyet yürüten kurumlarda çocuklara yönelik her türlü şiddet, tecavüz, istismar olaylarına kamuoyunun tanıklık ettiğini vurgulayan Çalık, “Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar ÇEDES uygulamasından derhal vazgeçmeli, toplumu zehirleyen gerici adımlara son vermelidir.” ifadelerini kullandı.

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