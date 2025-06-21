Kur’an emri mi Saray emri mi?

Yerin dibine batsın doymaz bitmez siyasi rant hırsınız.

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açacak olan ve “Süper İzin” tanıyan torba kanun teklifi görüşmeleri öncesinde çevrecilerin komisyona alınmadı.

Zeytinliklerin yandaş şirketler tarafından madencilik rantı için yağmalanmasına karşı çıkan milletin temsilcileri itirazlarını komisyonda dile getiremediler.

Konuşsalar ne olacaktı ki?

Saraydan gelen torba yasa teklifini kavga dövüş savunan Varank ve AKP’li vekiller tek bir kelimesini dahi değiştirme yetkisine sahip değiller ki…

Sarayın rant kararlarını değiştirmek kimin haddine?

Zeytin ormanlarını talan etmeye çalışan rantçı AKP’lilere soruyorum.

Muhalefetin ve milletin uyarılarına inanmıyorsunuz da bari Kur’an’ı Kerim’in uyarı ve emirlerine inanın.

En'âm / 99. Ayet:

O, gökten su indirendir. Biz, her türlü bitkiyi o suyla yetiştiririz. O bitkiden bir filiz, filizden de üst üste dizili dâneler, başaklar çıkarırız. Hurma ağacının tomurcuklarından yere doğru sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Bunların hepsinin hem birbirine çok benzeyen yönleri hem de birbirinden çok farklı özellikleri vardır. Her birinin meyvesine bir ilk ortaya çıktığı, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Gözünüzün önünde cereyan eden bu işlerde, iman eden bir toplum için elbette nice dersler ve ibretler vardır.

En'âm / 141. Ayet:

Asmalı asmasız bağları ve bahçeleri, çeşit çeşit renk ve tatlarda hurmaları ve ekinleri, zeytinleri ve narları, kimi bakımdan birbirine benzer, kimi bakımdan benzemez biçimde yaratıp yetiştiren Allah’tır. Ürün verdikleri zaman onların ürününden yiyin; mahsulün biçilip toplandığı gün fakirlerin hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.

Nahl / 11. Ayet:

O su ile sizin için ekinler, zeytinlikler, hurma ağaçları, üzüm bağları ve her türden daha nice ürünler yetiştirir. Şüphesiz ki bunda sistemlice düşünen bir toplum için elbette tevhidi gösteren kesin bir delil vardır.

Nûr / 35. Ayet:

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nuru şöyle bir misalle anlatılabilir: İçinde lamba bulunan bir fanus. Bu lamba kristal bir cam içindedir. Bu kristal cam da inci gibi parlayan bir yıldıza benzer. Lamba doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağından tutuşturulur.

O yağ, neredeyse kendisine ateş değmese bile kendiliğinden ışık verecek haldedir. Bu durum, nur üstüne nurdur! Allah dilediği kimseyi kendi nuruna eriştirir. Allah, gerçeği anlamaları için insanlara böyle misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.

Abese / 29. Ayet:

Zeytinlikler ve hurmalıklar…

Tin / 1. Ayet:

Yemin olsun incire ve zeytine…

Ey kuldan utanmaz Allah’tan korkmaz AK Partililer.

Ey rantçı saray zihniyeti.

Allah’ın yarattığı zeytinlikler gelecek nesillere armağandır Erdoğan.

“Allah, israf edenleri sevmez” Kur’an hükmüdür Erdoğan…

Kur’an emri mi Saray emri mi uygulanır Erdoğan?

Kuran’ın emirlerine neden uymuyor Allah’ın yarattığı zeytinlikleri rantçı madencilere peşkeş çekiyorsunuz?

Bilin ki; Zeytinlikleri israf ederseniz Allah topunuzun belasını verir…