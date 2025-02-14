Kur'an-ı Kerim provokatörüne bıçaklı müdahale. Polisler harekete geçti

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara karşı Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu gerçekleştiriliyor.
Bunlara bir yenisi de Londra'da Türk Büyükelçiliği önündü gerçekleştirildi.
Türk Büyükelçiliği önünü gelen bir şahıs Kur'an-ı Kerimi yakmaya çalıştı.
Bunun üzerine elinde bıçakla gelen bir kişi, provokatöre bıçakla saldırarak Kuran'ı kerimi elinden aldı.
Elçilik çalışanı olduğunu öne sürülen kişi bu müdahalesi sebebiyle İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı... Salwan Momika canlı yayında öldürüldü
SALWAN MOMİKA CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika, sosyal medyadaki canlı yayını sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.
38 yaşındaki Momika evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmüştü.