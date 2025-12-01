YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Son günlerde sosyal medyada “Kur’an-ı Kerim sayfaları yol kenarına saçıldı” iddialarına, Ordu Valiliği’nden açıklana geldi. Yapılan açıklamada sayfaların geri dönüşüm aracından düştüğü ve vatandaşlar tarafından toplandığı belirtildi ve konuyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Ordu’da 29 Kasım 2025 tarihinde sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Ordu Valiliği soruşturma başlattı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Kur’an-ı Kerim ve meal sayfaları yol kenarına saçıldı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Ordu Valiliği adli makamlarla birlikte soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki çevre araştırmalarını ve güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi.

Yapılan incelemelerde, paylaşılan sayfaların geri dönüşüm merkezine kağıt-karton taşımakta olan bir araçtan, sürücülerin dikkatsizliği ve özen eksikliği sonucu yola savrulduğu tespit edildi. Olayın ardından duyarlı vatandaşlar yere saçılan Kur’an-ı Kerim sayfalarını toplayarak büyük bir hassasiyet gösterdi.

Olayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin alınan ifadelerinde, taşıma sırasında gerekli dikkatin gösterilmemesi nedeniyle sayfaların yola döküldüğü, olayın kasıt taşımadığı anlaşıldı.

Olayla ilgili adli sürec devam ediyor.