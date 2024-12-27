Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci belli oldu

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Manisa il finali, Alaşehir'de gerçekleştirildi. Yarışmada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi birinciliği, Akhisar Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Nur İdikurt kazandı.

Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kaçar, AK Parti İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Ercan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ve Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek'in yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışmaya 14 okuldan öğrenciler katıldı. Akhisar Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Nur İdikurt birinci olurken, Gördes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Musa Zeybek ikinci, Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Alperen Derelier ise üçüncü oldu.