Kuran-ı Kerim'in üzerine oturduğu videosuyla tepki çekmişti! Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan genç gözaltına alındı

Antalya'da Ferdi Tayfur hayranı genç sosyal medyada paylaşılan ve Kuran-ı Kerim'in üzerine oturarak ayakları ile üzerine bastığı görüntüler üzerine "Dini Değerleri Aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ünlü sanatçıya hayranlığı ve benzerliği ile gündeme gelen T.S.Ü. gözaltına alındı. Sosyal medya platformlarında T.S.Ü.'nün Kuran-ı Kerim'in üzerine çıktığı ve ardından oturduğu görüntülerin yayılması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri genci gece saatlerinde ikametinde gözaltına aldı. "Dini Değerleri Aşağılama" suçundan gözaltına alınan T.S.Ü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANTALYA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "03.01.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında "Ferdi Tayfur hayranı olan T.S.Ü. Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı" şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerimizce yapılan çalışmalarda bugün video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.