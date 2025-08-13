Kur’an kurslarının manevi atmosferini kalemleriyle anlatan öğrenciler ödüllerini aldı

ORDU / HAKAN YILDIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yazınla Yazıma Dokun” temalı anı yarışmasında, yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenciler duygu dolu yazılarıyla dereceye girdi. Öğrencilerin dini ve ahlaki kazanımlarını kendi cümleleriyle ifade etmeleri amacıyla düzenlenen yarışma, aynı zamanda yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim faaliyeti olarak da büyük önem taşıdı.

ÜNYE’DE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

İlçemiz Ünye’de yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan ve Şube Müdürü Muhammet Fethullah Peru tarafından takdim edildi. Törende öğrencilerin yazılarıyla Kur’an kurslarının manevi atmosferini ne denli içten ve etkileyici bir şekilde yansıttıkları vurgulandı.

YARIŞMA SONUÇLARI

İlkokul Kategorisi

- Elif Zümra Bulat

- Beyza Con

- Nisanur Atar

Ortaokul Kategorisi

- Ebrar Demir

- Esmanur Bulat

- Kemal Erdem Darahta

Lise Kategorisi

- Aslı Darahta

- Zeynep Aydın

- Arda Arar

MANEVİ DEĞERLER KALEMLE BULUŞTU

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, Kur’an kurslarında edindikleri değerleri ve unutulmaz anılarını yazılı hale getirerek hem kendilerini ifade etme fırsatı buldu hem de manevi bir atmosferi kelimelere dökme becerisi kazandı.

İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem dini eğitimlerini pekiştirdiğini hem de kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

