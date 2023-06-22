Kuran kursunda '14 çocuğa işkence' davasında tahliye kararı

Erzurum’da Hacı Bahattin Sevgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda çok sayıda çocuğun cinsel istismara ve sistematik işkenceye uğradığı ortaya çıkmış, olay infial yaratmıştı.

Kurs müdürü ve belletmen hakkında çocuğa yapılan işkence davasında yargılanan yurdun müdürü ve normalde hizmetli olarak gözükmesine rağmen belletmenlik yapan ve temizlik işini çocuklara yıktığı belirtilen görevli hakkında “Çocuğa İşkence Yapma” suçundan dolayı Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Karar duruşmasında sanıklara yargılandıkları işkence suçundan değil, daha hafif sayılabilecek nitelikte eziyet suçlamasıyla sanıklara 36 yıl ve 39 yıl hapis cezası verilmişti.

KARAR BOZULDU, SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Davayı üstlenen Önce çocuklar ve Kadınlar Derneği bu kararın bozulduğunu ve sanıkların tahliye edildiğini duyurdu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

“İstinaf mahkemesinin ‘münferit nitelikte olduğu anlaşılan ve eziyet boyutuna varmayan kasten yaralama ve hakaret iddiaları’ şeklindeki değerlendirmesi hukuken son derece yanlıştır. Zira mahkemenin ‘münferit olaylar’ diyerek masumlaştırdığı durum ileri derecede fiziksel ve psikolojik şiddettir.

Çocuklar ifadelerinde 2020-2021 yılında Kur’an Kursunda sanıkların kendilerini ve bütün arkadaşlarını neredeyse her gün acımasız bir şekilde kalın terlikler ve sopalar ile sürekli olarak dövdüklerini, uzun tırnaklarıyla kulaklarını çektiğini, boğazından kaldırmak suretiyle duvara yapıştırıldıkları, ‘hocam yapmayın nefesleri kesilecek’ dediklerinde de karşı çıkan çocuklara da aynısını yaptıklarını, Atatürk resmine doğru duvara kafalarını çarpıp, yüzüklerle vücutlarına yumruk attıklarını, bazen ceza olsun diye yemeğe çıkartmayıp, sanıkların kendilerini aç bıraktıklarını, ders çalışmadıklarında da şiddet gördükleri gibi benzer birçok şiddet eylemini anlatmışlardır. Kararın bozulması, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir.”

“DİNİ KURUMLARDA YAŞANAN ŞİDDETE BOYUN EĞMEYELİM”

Birçok kuran kursunda veya benzer dini eğitim görülen yerlerde, çocukların benzer istismar ve şiddet olaylarına maruz kaldıklarını ifade edildiği açıklamada kamuoyuna şu çağrıda bulunuldu:

“Yasalar, çocuklarımızın hırpalanmalarını değil, korunmalarını amaçlamalıdır. Karar aynı zamanda çocuklarımızın adalet inancını da sarsmaktadır. Aylardır psikolojik destek alan çocuklarımızı, tekrarlayan şekilde incinecek, örseleyecek ve ağır travmaya maruz kalmalarına sebep olan bu kararı kabul etmiyoruz.

Çocuklarımızın bir kez daha incinmelerine izin vermiyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunar, desteklerinizi bekleriz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak kamuoyuna çağrımızdır; çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Dini kurumlarda yaşanan şiddete boyun eğmeyelim.”

İstinafın bozma kararı nedeniyle yeniden yargılama yapılacak.