23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğramıştı... Sanığa verilen ceza bozuldu

Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğramıştı... Sanığa verilen ceza bozuldu

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin davada mahkeme, 8 çocuktan 7'si için ceza verilmiş, sanık H.A.'yı toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf Mahkemesi kararı bozdu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 13:04
Takip Et

Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğramıştı, cinsel istismar sanığına verilen ceza bozuldu: Gerekçeye göre çocukların psikolojisi bozulmamış

Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğramıştı... Sanığa verilen ceza bozuldu
+
Aa
-

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 8 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada 8 çocuktan 7'si için ceza verilmiş, sanık H.A. toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mağdur çocukların daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınan beyanları psikolojileri düşünülerek çocuklar mahkemeye getirilmemiş, duruşmada bu görüntüler izlenmişti.

İstinaf Mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu.

KARARI BOZMA GEREKÇESİNDE "ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİN BOZUKDUĞUNA DAİR BULDU YOK" DENİLDİ

Kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 236'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına göre "işlenen suçun etkisi ile psikolojisi bozulan çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir" hükmüne vurgu yapıldı.

Kararda, bozma gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izleme merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması" 

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin Erzurum’da üstlendiği Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda yedi erkek çocuğa yapılan cinsel istismar davasında ilk celsede karara çıkmış ve sanık nitelikli cinsel istismar suçuyla toplamda 119 yıl 6 ay ceza almıştı.

Bugün bir üst mahkemenin kararı, istismar mağduru çocukların duruşmada dinlenmek yerine, Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlenerek alınan kamera kaydının duruşmada izlenmesinin usulen hatalı olduğu ve çocukların duruşmaya çağrılarak dinlenilmeleri gerektiği gerekçesiyle bozduğunu öğrendik.

Mağdur çocukların beyanları daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınmıştı. Talebimiz doğrultusunda, çocuğun üstün yararı ilkesince, çocuklar tekrar duruşmaya getirilmemiş ve duruşmada bu görüntüler izlenmişti.

Ne yazık ki istinaf mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ ÇİĞNENMİŞTİR"

Kararın bozulması, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir.

Derneğimiz çocukların duruşmada dinlenilmesine yönelik karara ilişkin itiraz edecek ve ilk duruşmaya çocukları götürmeyecektir.

Çocukların duruşmaya çağrılması, defalarca yaşadığı istismarı anlatmaya ve hatta bunu kalabalık bir heyet, avukatlar ve istismarcının önünde yapmaya zorlanmaları, onlara aynı süreci yeniden yaşatmak anlamına gelecektir.

Yasalar, çocuklarımızın hırpalanmalarını değil, korunmalarını amaçlamalıdır.

Karar aynı zamanda çocuklarımızın adalet inancını da sarsacaktır.
Aylardır psikolojik destek alan çocuklarımızı, tekrarlayan şekilde incinecek, örseleyecek ve ağır travmaya maruz kalmalarına sebep olacak bu kararı kabul etmiyoruz.

Çocukları duruşmaya götürmeyeceğiz.

Çocuklarımızın incindikleri yeter, bir kez daha incinmelerine İZİN VERMİYORUZ.

Kamuoyunun bilgisine sunar, desteklerinizi bekleriz."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yurtsever Devrimci
23.09.2022 14:02
O sapığa ödül verilirse şaşmayın  
 
turan
23.09.2022 13:42
Ailelerin suçu göndermesinler. Ne idüğü belli olmayan kurslar.  
 
Adalet Hukuk Liyakat
23.09.2022 13:38
Kararı bozan hakimler, çocuk olmamışlar belli ki, analarından bulundukları yaşta mı doğmuşlar. Çocukları anlayamadıklarına göre. Kendi çocukları da mı yok acaba. Olsa anlarlardı sanırım.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
3
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
4
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
5
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
6
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Turhan Çömez'den AKP'li Mehmet Özhaseki'yi sabaha kadar uyutmayacak açıklama. Bazen sanki FETÖ AKP ile güçlenmiş gibi anlatıyorlar demişti
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
7
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Putin seferberlik ilan edince en ucuz bilet bakın kaç lira oldu
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Korona hastaneye yatışları arttı
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Eskişehir Espark personel alacak
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿Hierapolis Antik Kenti için tehlike çanları çalıyor
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
﻿İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.