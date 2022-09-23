Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğramıştı... Sanığa verilen ceza bozuldu

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 8 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada 8 çocuktan 7'si için ceza verilmiş, sanık H.A. toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mağdur çocukların daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınan beyanları psikolojileri düşünülerek çocuklar mahkemeye getirilmemiş, duruşmada bu görüntüler izlenmişti.

İstinaf Mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu.

KARARI BOZMA GEREKÇESİNDE "ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİN BOZUKDUĞUNA DAİR BULDU YOK" DENİLDİ

Kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 236'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına göre "işlenen suçun etkisi ile psikolojisi bozulan çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir" hükmüne vurgu yapıldı.

Kararda, bozma gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izleme merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin Erzurum’da üstlendiği Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda yedi erkek çocuğa yapılan cinsel istismar davasında ilk celsede karara çıkmış ve sanık nitelikli cinsel istismar suçuyla toplamda 119 yıl 6 ay ceza almıştı.

Bugün bir üst mahkemenin kararı, istismar mağduru çocukların duruşmada dinlenmek yerine, Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlenerek alınan kamera kaydının duruşmada izlenmesinin usulen hatalı olduğu ve çocukların duruşmaya çağrılarak dinlenilmeleri gerektiği gerekçesiyle bozduğunu öğrendik.

Mağdur çocukların beyanları daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınmıştı. Talebimiz doğrultusunda, çocuğun üstün yararı ilkesince, çocuklar tekrar duruşmaya getirilmemiş ve duruşmada bu görüntüler izlenmişti.

Ne yazık ki istinaf mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozdu.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ ÇİĞNENMİŞTİR"

Kararın bozulması, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir.

Derneğimiz çocukların duruşmada dinlenilmesine yönelik karara ilişkin itiraz edecek ve ilk duruşmaya çocukları götürmeyecektir.

Çocukların duruşmaya çağrılması, defalarca yaşadığı istismarı anlatmaya ve hatta bunu kalabalık bir heyet, avukatlar ve istismarcının önünde yapmaya zorlanmaları, onlara aynı süreci yeniden yaşatmak anlamına gelecektir.

Yasalar, çocuklarımızın hırpalanmalarını değil, korunmalarını amaçlamalıdır.

Karar aynı zamanda çocuklarımızın adalet inancını da sarsacaktır.

Aylardır psikolojik destek alan çocuklarımızı, tekrarlayan şekilde incinecek, örseleyecek ve ağır travmaya maruz kalmalarına sebep olacak bu kararı kabul etmiyoruz.

Çocukları duruşmaya götürmeyeceğiz.

Çocuklarımızın incindikleri yeter, bir kez daha incinmelerine İZİN VERMİYORUZ.

Kamuoyunun bilgisine sunar, desteklerinizi bekleriz."