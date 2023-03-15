Ebeveyn adayları doğacakları çocuklara Kuran-ı Kerim’de geçen isimlerden koymak istemektedirler. Buna göre Kuran-ı Kerim’de geçen kız çocukları isimleri arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kuran'da geçen kız isimleri neler? Kur'an-ı Kerim'de hangi kız isimleri geçiyor?

Kuranda geçen anne baba adaylarının koymak istediği pek çok kız ve erkek ismi bulunmaktadır.

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN KIZ İSİMLERİ NELER?

Anne ve baba adayları kız evlatlarının dünyada oldukları kadar Cenab-ı Hakk'ın katında en güzel şekilde temsil etmesi açısından Kuranda geçen isimleri araştırmaktadır.

Günümüzde Kuranda geçen ve kız bebeklere verilen pek çok isim bulunmaktadır. Bu isimlerden bazıları şunlardır:

- Azze, Anife, Asiye, Ahsen, Azar, Ahsa, Buğlem, Berra, Beylem, Duha, Dürre, Didar, Esra, Eda, Elif, Efide, Esife.

- Azze: Pek çok ayette yer almaktadır. Saygıdeğer ve saygılı manasına gelmektedir.

- Anife: Kuranda Muhammed suresinde yer almaktadır. Gençlik çağının başlangıcı anlamına gelmektedir.

- Asiye: Asiye Hz. Musa'yı nehirden çıkartıp büyüten firavunun eşinin ismidir. Acı çeken ve asi kadın anlamına gelmektedir.

- Ahsen: Çok güzel, daha da güzel anlamına gelmektedir.

- Azra: Azra Medine'nin bir diğer ismidir. Kuranda geçen Azra ismi el değmemiş anlamına gelmektedir.

- Ahsa: Ahsa Kuranın pek çok ayetinde geçmektedir. Bu isim sayma veya hapsetme anlamına gelmektedir.

- Buğlem: Kuranda geçen Buğlem ismi cenneti müjdeleyen melek anlamına gelmektedir.

- Berra: Berra doğru sözlü ve hayır işleyen kimse manasına gelmektedir.

- Beylem: Beylem Kuranda geçen bir isim olup çiçek buketi anlamına gelmektedir.

- Duha: Duha kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Bu isim hem kız hem de erkek çocuklarına verilebilir.

- Dürre: İnci tanesi anlamına gelmektedir.

-Didar: Didar güzel yüz ve güzel görünüş anlamına gelmektedir.

- Esra: Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir. Kuranda İsra suresinde geçmektedir.

- Eda: Davranış ve tutum anlamına gelen Eda ismi Bakara suresinde geçmektedir.

- Elif: Elif Arap alfabesinin ilk harfidir. Elif ismi ince ve uzun boylu kız anlamına gelmektedir.

- Efide: Efide kalp manasına gelmektedir. Kuranda ise Efide ismi Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.

- Esife: Bu isim kederli, tasalı ve gamlı anlamına gelmektedir. Kuranda Araf suresinde de geçmektedir.